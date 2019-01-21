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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Атлетико" продлит контракт с Симеоне
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в ближайшее время может продлить контракт с клубом.
По информации испанского издания AS, стороны уже согласовали условия нового соглашения. Отмечается, что новый контракт аргентинского специалиста с "матрасниками" будет рассчитан до 2021 года.
48-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов, а также два раза становился обладателем Лиги Европы.
"Газета.ру"
По информации испанского издания AS, стороны уже согласовали условия нового соглашения. Отмечается, что новый контракт аргентинского специалиста с "матрасниками" будет рассчитан до 2021 года.
48-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов, а также два раза становился обладателем Лиги Европы.
"Газета.ру"
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