"Атлетико" продлит контракт с Симеоне

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в ближайшее время может продлить контракт с клубом.По информации испанского издания AS, стороны уже согласовали условия нового соглашения. Отмечается, что новый контракт аргентинского специалиста с "матрасниками" будет рассчитан до 2021 года.48-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды выходил в финал Лиги чемпионов, а также два раза становился обладателем Лиги Европы.