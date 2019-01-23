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"Севилья" – "Барселона": Боатенг дебютирует за каталонцев. Промес в старте

"Севилья" и "Барселона" объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Кубка Испании.

Стартовый состав "Барселоны": Силлессен, Семеду, Пике, Лангле, Ракитич, Артур, Малком, Принс-Боатенг, Роберту, Видаль, Аленья.

Стартовый состав "Севильи": Сориано, Гомез, Кьер, Банега, Бен Йеддер, Хесус Навас, Сарабия, Эскудеро, Промес, Меркадо, Амаду.
Теги: Боатенг Промес Севилья Барселона Ла Лига
Сегодня, 22:37
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