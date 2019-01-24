Виссам Бен-Йеддер посвятил Сале гол в ворота "Барселоны" (фото)

Ben Yedder dedic? su gol a su “hermano” Emiliano Sala https://t.co/6mqdesUde0 — Okdeportes (@depOKrtes) January 23, 2019

Форвард "Севильи" Виссам Бен-Йеддер забил гол в игре с "Барселоной" (2:0) в рамках 1/4 финала Кубка Испании.После результативного удара француз задрал футболку и продемонстрировал надпись, посвященную бывшему форварду "Нанта" Эмилиано Сале. "Ради моего брата", – было написано на футболке.Сала нынешней зимой перешел из "Нанта" в "Кардифф", но самолет с аргентинцем на борту потерпел крушение над проливом, следуя из Франции в Великобританию. Гибель футболиста на данный момент не подтверждена официально.