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Виссам Бен-Йеддер посвятил Сале гол в ворота "Барселоны" (фото)

Форвард "Севильи" Виссам Бен-Йеддер забил гол в игре с "Барселоной" (2:0) в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

После результативного удара француз задрал футболку и продемонстрировал надпись, посвященную бывшему форварду "Нанта" Эмилиано Сале. "Ради моего брата", – было написано на футболке.



Сала нынешней зимой перешел из "Нанта" в "Кардифф", но самолет с аргентинцем на борту потерпел крушение над проливом, следуя из Франции в Великобританию. Гибель футболиста на данный момент не подтверждена официально.
Сегодня, 10:18
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