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"Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью в Кубке Испании

"Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка Испании - 1:1.

Кубок Испании

1/4 финала

"Эспаньол" – "Бетис" 1:1

Голы: Иглесиас, 27, Санабрия, 81

"Эспаньол": Хименес, Дидак, Росалес, Эрмосо, Лопес, Пьятти (Пуадо, 78), Рока, Дардер, Мелендо (Лопес, 84), Баптистау (Гарсия, 67), Иглесиас

"Бетис": Бласкес, Манди, Феддаль, Бартра, Барраган, Карвалью, Гуардадо, Каналес, Тельо (Лайнес, 80), Морон (Леон, 62), Санабрия (Каптум, 86)

Предупреждения: Эрмосо, 6, Феддаль, 8
Теги: Эспаньол Бетис
Вчера, 23:33
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