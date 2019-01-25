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Серхио Рамос забил 14-й гол в сезоне

Капитан "Реала" Серхио Рамос накануне оформил дубль в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с "Жироной" (4:2).

32-летний защитник забил 13-й и 14-й мячи в этом сезоне. На его счету 10 голов в составе мадридцев и 4 – в сборной Испании.

Примечательно, что Рамос забил семь из семи пенальти в по ходу сезона.
Теги: Реал Ла Лига Рамос
Сегодня, 09:16
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