Серхио Рамос забил 14-й гол в сезоне

Капитан "Реала" Серхио Рамос накануне оформил дубль в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с "Жироной" (4:2).32-летний защитник забил 13-й и 14-й мячи в этом сезоне. На его счету 10 голов в составе мадридцев и 4 – в сборной Испании.Примечательно, что Рамос забил семь из семи пенальти в по ходу сезона.