Гол Промеса помог "Севилье" разгромить "Леванте"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|20
|41
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|...
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|21
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
Леванте (Испания)
|Леванте
|03.02.19
|Хетафе
|Севилья
|5 - 026.01.19
|Леванте
Севилья (Испания)
|Сельта
|03.02.19
|Севилья
|Севилья
|5 - 026.01.19
|Леванте
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"Севилья" обыграла "Леванте" в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
21 тур
"Севилья" – "Леванте" 5:0
Голы: Бен-Йеддер, 48, Силва, 60, Васкес, 71, Сарабия, 80 (пен.), Промес, 90
"Севилья": Вацлик, Видаль (Сарабия, 53), Вебер, Каррису, Гомес (Меркадо, 12), Меса, Васкес, Банега (Амаду, 74), Промес, Силва, Бен-Йеддер
"Леванте": Оласабаль, Коке, Робер, Кабако, Мансанара, Моралес, Рочина (Хасон, 72), Барди (Дукуре, 76), Кампанья, Майораль, Боатенг (Марти, 76)
Предупреждения: Меркадо, 40, Банега, 56
Чемпионат Испании
21 тур
"Севилья" – "Леванте" 5:0
Голы: Бен-Йеддер, 48, Силва, 60, Васкес, 71, Сарабия, 80 (пен.), Промес, 90
"Севилья": Вацлик, Видаль (Сарабия, 53), Вебер, Каррису, Гомес (Меркадо, 12), Меса, Васкес, Банега (Амаду, 74), Промес, Силва, Бен-Йеддер
"Леванте": Оласабаль, Коке, Робер, Кабако, Мансанара, Моралес, Рочина (Хасон, 72), Барди (Дукуре, 76), Кампанья, Майораль, Боатенг (Марти, 76)
Предупреждения: Меркадо, 40, Банега, 56
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