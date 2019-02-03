Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  20 41
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
...
8 Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия 20 26
10 Леванте 21 26
11 Эйбар 20 25
полная таблица

Леванте (Испания)

Леванте03.02.19Хетафе
Севилья5 - 026.01.19Леванте

Севилья (Испания)

Сельта03.02.19Севилья
Севилья5 - 026.01.19Леванте

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Гол Промеса помог "Севилье" разгромить "Леванте"

"Севилья" обыграла "Леванте" в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

21 тур

"Севилья" – "Леванте" 5:0

Голы: Бен-Йеддер, 48, Силва, 60, Васкес, 71, Сарабия, 80 (пен.), Промес, 90

"Севилья": Вацлик, Видаль (Сарабия, 53), Вебер, Каррису, Гомес (Меркадо, 12), Меса, Васкес, Банега (Амаду, 74), Промес, Силва, Бен-Йеддер

"Леванте": Оласабаль, Коке, Робер, Кабако, Мансанара, Моралес, Рочина (Хасон, 72), Барди (Дукуре, 76), Кампанья, Майораль, Боатенг (Марти, 76)

Предупреждения: Меркадо, 40, Банега, 56
Теги: Промес Леванте Севилья Ла Лига
Сегодня, 17:31
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#8  andrews74  Ухта (Сегодня, 17:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец, у него еще и голевая в матче на кубок с Барселоной, который Севилья выиграла 2:0.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#7  Старк   (Сегодня, 17:51)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Ты в натуре болен. laughing Но то, что Головина продали за цену бОльшую, чем негромес этот - это факт. На десятку лямов евро больше smile

Shekel,
негра взял фамилию Вацлик stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#6  Смотрящий  Москва (Сегодня, 17:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Странно...
Спартаковская ветка, Промес в заголовке, а посты только от спартачей...)

Увидев гол Антохи, ждал именно такого заголовка))

А Антоха молодец!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#5  stepanmlc   (Сегодня, 17:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гол+пас , молоток Антоха!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 17:38)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Антоха!Бедные ослики,секта Головина этого не переживет
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:37)
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online
Болеет за:
«Спартак»
молодец Братуха !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 17:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Промеса не смог в этом списке найти


А этот пост на логику. 5:0


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:33)
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Бен-Йеддер, 48, Силва, 60, Васкес, 71, Сарабия, 80 (пен.)

Промеса не смог в этом списке найти


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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