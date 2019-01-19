Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Леванте
|21
|26
|...
|17
|Сельта
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11
Валенсия (Испания)
|Валенсия
|20:30
|Вильярреал
|Сельта
|1 - 219.01.19
|Валенсия
Вильярреал (Испания)
|Валенсия
|20:30
|Вильярреал
|Вильярреал
|1 - 120.01.19
|Атлетик Б
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Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал"
"Валенсия" обыграла "Вильярреал" в матче 21-го тура чемпионата Испании - 3:0.
Чемпионат Испании
21 тур
"Валенсия" – "Вильярреал"
Голы: Дьякаби, 4, Черышев, 51, Родриго, 86
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Дьякаби, Коклен, Солер (Торрес, 77), Парехо, Черышев (Васс, 74), Лоренсо (Ин, 84), Родриго
"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Тригерос, Касорла (Чуквезе, 60), Иборра, Форнальс (Морено, 64), Педраса (Бакка, 60), Экамби
Предупреждения: Руис, 15, Иборра, 26, Гайя, 72, Гаспар, 76
Чемпионат Испании
21 тур
"Валенсия" – "Вильярреал"
Голы: Дьякаби, 4, Черышев, 51, Родриго, 86
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Дьякаби, Коклен, Солер (Торрес, 77), Парехо, Черышев (Васс, 74), Лоренсо (Ин, 84), Родриго
"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Тригерос, Касорла (Чуквезе, 60), Иборра, Форнальс (Морено, 64), Педраса (Бакка, 60), Экамби
Предупреждения: Руис, 15, Иборра, 26, Гайя, 72, Гаспар, 76
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