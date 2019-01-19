Ла Лига 2018/19

# Команда И О
8 Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия 20 26
10 Эйбар 21 26
11 Леванте 21 26
...
17 Сельта 20 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 20 18
20 Уэска 20 11
полная таблица

Валенсия (Испания)

Валенсия20:30Вильярреал
Сельта1 - 219.01.19Валенсия

Вильярреал (Испания)

Валенсия20:30Вильярреал
Вильярреал1 - 120.01.19Атлетик Б

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Гол Черышева помог "Валенсии" разгромить "Вильярреал"

"Валенсия" обыграла "Вильярреал" в матче 21-го тура чемпионата Испании - 3:0.

Чемпионат Испании

21 тур

"Валенсия" – "Вильярреал"

Голы: Дьякаби, 4, Черышев, 51, Родриго, 86

"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай, Дьякаби, Коклен, Солер (Торрес, 77), Парехо, Черышев (Васс, 74), Лоренсо (Ин, 84), Родриго

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Тригерос, Касорла (Чуквезе, 60), Иборра, Форнальс (Морено, 64), Педраса (Бакка, 60), Экамби

Предупреждения: Руис, 15, Иборра, 26, Гайя, 72, Гаспар, 76
Теги: Валенсия Вильярреал Ли Лига
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