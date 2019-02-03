Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Атлетико (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|20
|11
|Предстоящие
|Бетис
|03.02.19
|Атлетико
|Атлетико
|10.02.19
|Реал
Мадрид
|Сыгранные
|Атлетико
|2 - 026.01.19
|Хетафе
|Уэска
|0 - 319.01.19
|Атлетико
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Альваро Мората прибыл в Мадрид для прохождения медосмотра в "Атлетико"
Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората прибыл в Испанию.
По информации AS, форвард прилетел в Мадрид для того, чтобы пройти медосмотр в "Атлетико".
После обследования игрок подпишет контракт на аренду на полтора года с опцией выкупа в размере €54 млн.
Напомним, что болельщики клуба Ла Лиги против приобретения Мораты. Во время матча 21-тура чемпионата Испании "Атлетико" — "Хетафе" (2:0) они скандировали "Меньше Мораты, больше Борхи Гарсеса".
"Газета.ру"
По информации AS, форвард прилетел в Мадрид для того, чтобы пройти медосмотр в "Атлетико".
После обследования игрок подпишет контракт на аренду на полтора года с опцией выкупа в размере €54 млн.
Напомним, что болельщики клуба Ла Лиги против приобретения Мораты. Во время матча 21-тура чемпионата Испании "Атлетико" — "Хетафе" (2:0) они скандировали "Меньше Мораты, больше Борхи Гарсеса".
"Газета.ру"
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