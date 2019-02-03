Атлетико  (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 20 11
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Атлетико 10.02.19Реал
Мадрид
Сыгранные
Атлетико 2 - 026.01.19Хетафе
Уэска0 - 319.01.19Атлетико 

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Альваро Мората прибыл в Мадрид для прохождения медосмотра в "Атлетико"

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората прибыл в Испанию.

По информации AS, форвард прилетел в Мадрид для того, чтобы пройти медосмотр в "Атлетико".

После обследования игрок подпишет контракт на аренду на полтора года с опцией выкупа в размере €54 млн.

Напомним, что болельщики клуба Ла Лиги против приобретения Мораты. Во время матча 21-тура чемпионата Испании "Атлетико" — "Хетафе" (2:0) они скандировали "Меньше Мораты, больше Борхи Гарсеса".

"Газета.ру"
Теги: Мората Атлетико Ла Лига
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