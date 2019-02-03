Альваро Мората прибыл в Мадрид для прохождения медосмотра в "Атлетико"

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората прибыл в Испанию.По информации AS, форвард прилетел в Мадрид для того, чтобы пройти медосмотр в "Атлетико".После обследования игрок подпишет контракт на аренду на полтора года с опцией выкупа в размере €54 млн.Напомним, что болельщики клуба Ла Лиги против приобретения Мораты. Во время матча 21-тура чемпионата Испании "Атлетико" — "Хетафе" (2:0) они скандировали "Меньше Мораты, больше Борхи Гарсеса".