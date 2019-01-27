Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 20 29
9 Реал Сосьедад 20 26
10 Эйбар 21 26
11 Леванте 21 26
12 Жирона 20 24
13 Эспаньол 20 24
14 Атлетик Б 20 23
15 Леганес 21 23
16 Вальядолид 20 22
17 Сельта 20 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 20 11
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Сантьяго Солари похвалил Бензема за игру со сломанным пальцем

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал физическое состояние нападающего команды Карима Бензема.

Наставник рассказал, что решение по хирургическому вмешательству будет принято позже.

"Бензема демонстрирует великодушие и помогает команде, играя со сломанным пальцем и одолевая боль. Решение по дате операции будет принято в течение недели, так как возвращение некоторых игроков даст Кариму время на реабилитацию", — приводит слова Солари Football Espana.

Напомним, что французский футболист сломал мизинец на правой руке в матче 19-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1). Спортсмен откладывал операцию несколько раз из-за отсутствия других игроков, получивших повреждения.

"Газета.ру"
Теги: Солари Бензема Реал Ла Лига
Сегодня, 09:31
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