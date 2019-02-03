Эрнесто Вальверде: "Атлетико" - отличная команда, а "Реал" никогда не сдается

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает "Атлетико" большей угрозой для своей команды в этом сезоне Ла Лиги, чем "Реал"."Мы больше смотрим на те команды, которые идут позади нас.Я очень высоко ценю и "Атлетико", и "Реал Мадрид", потому что одна - отличная команда, а другая - никогда не сдается. Но больше нужно наблюдать за командой, которая позади нас на несколько очков", - цитирует Вальверде Sports.Yahoo.