Атлетико  (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 20 11
полная таблица
Предстоящие
Бетис03.02.19Атлетико 
Атлетико 10.02.19Реал
Мадрид
Сыгранные
Атлетико 2 - 026.01.19Хетафе
Уэска0 - 319.01.19Атлетико 

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Эрнесто Вальверде: "Атлетико" - отличная команда, а "Реал" никогда не сдается

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает "Атлетико" большей угрозой для своей команды в этом сезоне Ла Лиги, чем "Реал".

"Мы больше смотрим на те команды, которые идут позади нас.

Я очень высоко ценю и "Атлетико", и "Реал Мадрид", потому что одна - отличная команда, а другая - никогда не сдается. Но больше нужно наблюдать за командой, которая позади нас на несколько очков", - цитирует Вальверде Sports.Yahoo.

Sport24.ru
Теги: Ла Лига Атлетико Реал Вальверде
Сегодня, 10:22
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