Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 20 11
полная таблица
Предстоящие
Жирона18:15Барселона
Барселона03.02.19Валенсия
Сыгранные
Барселона3 - 120.01.19Леганес
Барселона3 - 013.01.19Эйбар

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Жорди Альба: не верю, что Неймар вернется в "Барселону"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба не верит, что нападающий "ПСЖ" Неймар может вернуться в каталонский клуб.

"Мы это не обсуждаем. Об этом говорят посторонние, но я не думаю, что это правда. Неймар – прекрасный игрок, один из лучших, но он решил уйти. Не вижу логики в том, чтобы он хотел вернуться. Не верю в это", - цитирует Альбу Sport.es.
Теги: Альба Барселона Ла Лига
Сегодня, 13:07
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