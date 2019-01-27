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20 Уэска 20 11
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15 Анже 21 23
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Желсон Мартинш перешел в "Монако" на правах аренды

Полузащитник мадридского "Атлетико" Желсон Мартинш до конца сезона на правах аренды перешёл в "Монако", сообщается на официальном сайте монегасков.

23-летний португалец перешёл в "Атлетико" прошлым летом из "Спортинга" на правах свободного агента. В этом сезоне провёл восемь матчей в чемпионате Испании.
Теги: Атлетико Монако Лига 1 Ла Лига
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