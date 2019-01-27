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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|20
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|...
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|21
|18
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
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Вчера, 23:52
"Монако" потерпел очередное поражение (16)
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Защитник "Монако" Налдо удален во втором матче подряд (1)
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Бывший футболист "Зенита" перейдет в узбекский "Новбахор" (2)
Желсон Мартинш перешел в "Монако" на правах аренды
Полузащитник мадридского "Атлетико" Желсон Мартинш до конца сезона на правах аренды перешёл в "Монако", сообщается на официальном сайте монегасков.
23-летний португалец перешёл в "Атлетико" прошлым летом из "Спортинга" на правах свободного агента. В этом сезоне провёл восемь матчей в чемпионате Испании.
23-летний португалец перешёл в "Атлетико" прошлым летом из "Спортинга" на правах свободного агента. В этом сезоне провёл восемь матчей в чемпионате Испании.
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