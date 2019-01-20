Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
2 Атлетико  21 44
3 Севилья 21 36
4 Реал Мадрид 20 36
...
11 Леванте 21 26
12 Вальядолид 21 25
13 Жирона 20 24
14 Эспаньол 20 24
полная таблица

Барселона (Испания)

Жирона18:15Барселона
Барселона3 - 120.01.19Леганес

Жирона (Испания)

Жирона18:15Барселона
Бетис3 - 220.01.19Жирона

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Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"

"Барселона" одержала победу над "Жироной" (2:0) в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

21 тур

"Жирона" – "Барселона" 0:2

Гол: Семеду, 10, Месси, 70

"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Алькала, Порро, Фернандес, Понс, Гранель (Сын Хо, 86), Гарсия (Луис, 71), Португес (Лосано, 84), Стуани

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Альба, Пике, Лангле (Вермален, 80), Бускетс (Ракитич, 84), Ракитич, Видаль (Рамос, 62), Коутиньо, Суарес, Месси

Предупреждения: Эспиноса, 29, Лангле, 30, Видаль, 37, Бускетс, 44, Буну, 54, Стуани, 90

Удаления: Эспиноса, 54
Теги: Барселона Жирона Ла Лига
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