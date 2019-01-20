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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|...
|11
|Леванте
|21
|26
|12
|Вальядолид
|21
|25
|13
|Жирона
|20
|24
|14
|Эспаньол
|20
|24
Барселона (Испания)
|Жирона
|18:15
|Барселона
|Барселона
|3 - 120.01.19
|Леганес
Жирона (Испания)
|Жирона
|18:15
|Барселона
|Бетис
|3 - 220.01.19
|Жирона
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Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"
"Барселона" одержала победу над "Жироной" (2:0) в рамках 21-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
21 тур
"Жирона" – "Барселона" 0:2
Гол: Семеду, 10, Месси, 70
"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Алькала, Порро, Фернандес, Понс, Гранель (Сын Хо, 86), Гарсия (Луис, 71), Португес (Лосано, 84), Стуани
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Альба, Пике, Лангле (Вермален, 80), Бускетс (Ракитич, 84), Ракитич, Видаль (Рамос, 62), Коутиньо, Суарес, Месси
Предупреждения: Эспиноса, 29, Лангле, 30, Видаль, 37, Бускетс, 44, Буну, 54, Стуани, 90
Удаления: Эспиноса, 54
Чемпионат Испании
21 тур
"Жирона" – "Барселона" 0:2
Гол: Семеду, 10, Месси, 70
"Жирона": Буну, Хуанпе, Эспиноса, Алькала, Порро, Фернандес, Понс, Гранель (Сын Хо, 86), Гарсия (Луис, 71), Португес (Лосано, 84), Стуани
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Альба, Пике, Лангле (Вермален, 80), Бускетс (Ракитич, 84), Ракитич, Видаль (Рамос, 62), Коутиньо, Суарес, Месси
Предупреждения: Эспиноса, 29, Лангле, 30, Видаль, 37, Бускетс, 44, Буну, 54, Стуани, 90
Удаления: Эспиноса, 54
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