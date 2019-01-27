Эспаньол (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
...
12 Вальядолид 21 25
13 Жирона 20 24
14 Эспаньол 20 24
15 Атлетик Б 20 23
16 Леганес 21 23
...
20 Уэска 20 11
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Мадрид
Вильярреал03.02.19Эспаньол
Сыгранные
Эйбар3 - 021.01.19Эспаньол
Реал
Сосьедад		3 - 214.01.19Эспаньол

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"Реал" благодаря дублю Бензема обыграл "Эспаньол"

В матче 21-го тура Ла Лиги "Реал" в гостях переиграл "Эспаньол".

Чемпионат Испании

21 тур

"Эспаньол" – "Реал Мадрид" 2:4

Голы: Бензема, 4, Рамос, 15, Баптистау, 25, Бензема, 45+1, Бэйл, 67, Росалес, 81

"Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Дидак (Росалес, 64), Л. Лопес, Эрмосо, Рока, Дардер (Мелендо, 75), А. Лопес, Баптистау (Пьятти, 71), Иглесиас, Гарсия

"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Регилон, Варан, Рамос (Начо, 46), Каземиро, Модрич (Марсело, 76), Кроос, Васкес, Бензема, Жуниор (Бэйл, 64)

Предупреждения: Рока, 7, Рамос, 27, Гарсия, 34, Карвахаль, А. Лопес, 85, Игнасио Начо, 88, Куртуа, 90+1

Удаления: Варан, 72
Теги: Реал Эспаньол Ла Лига
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