"Реал" благодаря дублю Бензема обыграл "Эспаньол"

В матче 21-го тура Ла Лиги "Реал" в гостях переиграл "Эспаньол".Чемпионат Испании21 тур: Бензема, 4, Рамос, 15, Баптистау, 25, Бензема, 45+1, Бэйл, 67, Росалес, 81"Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Дидак (Росалес, 64), Л. Лопес, Эрмосо, Рока, Дардер (Мелендо, 75), А. Лопес, Баптистау (Пьятти, 71), Иглесиас, Гарсия"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Регилон, Варан, Рамос (Начо, 46), Каземиро, Модрич (Марсело, 76), Кроос, Васкес, Бензема, Жуниор (Бэйл, 64)Предупреждения: Рока, 7, Рамос, 27, Гарсия, 34, Карвахаль, А. Лопес, 85, Игнасио Начо, 88, Куртуа, 90+1Удаления: Варан, 72