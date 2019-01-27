"Реал" благодаря дублю Бензема обыграл "Эспаньол"

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Уфа Анжи
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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Эспаньол (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|...
|12
|Вальядолид
|21
|25
|13
|Жирона
|20
|24
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Атлетик Б
|20
|23
|16
|Леганес
|21
|23
|...
|20
|Уэска
|20
|11
|Предстоящие
|Эспаньол
|22:4527.01.19
|Реал
Мадрид
|Вильярреал
|03.02.19
|Эспаньол
|Сыгранные
|Эйбар
|3 - 021.01.19
|Эспаньол
|Реал
Сосьедад
|3 - 214.01.19
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Чемпионат Испании
21 тур
"Эспаньол" – "Реал Мадрид" 2:4
Голы: Бензема, 4, Рамос, 15, Баптистау, 25, Бензема, 45+1, Бэйл, 67, Росалес, 81
"Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Дидак (Росалес, 64), Л. Лопес, Эрмосо, Рока, Дардер (Мелендо, 75), А. Лопес, Баптистау (Пьятти, 71), Иглесиас, Гарсия
"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Регилон, Варан, Рамос (Начо, 46), Каземиро, Модрич (Марсело, 76), Кроос, Васкес, Бензема, Жуниор (Бэйл, 64)
Предупреждения: Рока, 7, Рамос, 27, Гарсия, 34, Карвахаль, А. Лопес, 85, Игнасио Начо, 88, Куртуа, 90+1
Удаления: Варан, 72
Чемпионат Испании
21 тур
"Эспаньол" – "Реал Мадрид" 2:4
Голы: Бензема, 4, Рамос, 15, Баптистау, 25, Бензема, 45+1, Бэйл, 67, Росалес, 81
"Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Дидак (Росалес, 64), Л. Лопес, Эрмосо, Рока, Дардер (Мелендо, 75), А. Лопес, Баптистау (Пьятти, 71), Иглесиас, Гарсия
"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Регилон, Варан, Рамос (Начо, 46), Каземиро, Модрич (Марсело, 76), Кроос, Васкес, Бензема, Жуниор (Бэйл, 64)
Предупреждения: Рока, 7, Рамос, 27, Гарсия, 34, Карвахаль, А. Лопес, 85, Игнасио Начо, 88, Куртуа, 90+1
Удаления: Варан, 72
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