"Барселона" повторила свой рекорд в Ла Лиге по голам в выездных матчах

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Барселона (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|21
|12
|Предстоящие
|Барселона
|03.02.19
|Валенсия
|Атлетик Б
|10.02.19
|Барселона
|Сыгранные
|Жирона
|0 - 227.01.19
|Барселона
|Барселона
|3 - 120.01.19
|Леганес
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:13
Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб (3)
Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб (3)
09:26
Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают (4)
Адвокат Мамаева: в камерах нет отопления. Спать приходится в свитерах, еще и форточки открывают (4)
05:20
Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках
Массимилиано Аллегри: такое чувство, что в первом тайме игроки "Ювентуса" были в разных футболках
Вчера, 23:45
Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге
Лионель Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге
Вчера, 23:09
Данни: хотел бы вернуться в Россию (2)
Данни: хотел бы вернуться в Россию (2)
Вчера, 23:01
"Челси" вышел в 1/8 Кубка Англии
"Челси" вышел в 1/8 Кубка Англии
Вчера, 22:38
"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну" (1)
"РБ Лейпциг" разгромил в гостях "Фортуну" (1)
Вчера, 22:29
"Торино" дома одержал победу над "Интером"
"Торино" дома одержал победу над "Интером"
Вчера, 22:08
Олег Кузнецов: Ракицкому нужен новый вызов (2)
Олег Кузнецов: Ракицкому нужен новый вызов (2)
Вчера, 21:45
Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
Денис Тумасян покинул "Уфу" (1)
Вчера, 21:25
"Лион" на выезде обыграл "Амьен"
"Лион" на выезде обыграл "Амьен"
Вчера, 21:11
"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии (1)
"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии (1)
Вчера, 20:41
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"
Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"
Вчера, 20:36
"Рубин" проиграл "Тромсе" в контрольном матче
"Рубин" проиграл "Тромсе" в контрольном матче
Вчера, 20:18
Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас" (1)
Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас" (1)
Вчера, 20:10
Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"
Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"
Вчера, 20:03
Жамалетдинов уехал в Польшу, Хосонов и Гордюшенко - в ФНЛ (5)
Жамалетдинов уехал в Польшу, Хосонов и Гордюшенко - в ФНЛ (5)
Вчера, 19:44
"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"
"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"
"Барселона" повторила свой рекорд в Ла Лиге по голам в выездных матчах
"Барселоны" накануне обыграла "Жирону" (2:0).
Сине-гранатовые забили в 32-м выездном матче примеры подряд (всего – 77 голов). Таким образом, «Барса» повторила свой рекорд для чемпионата Испании.
В период с февраля 2012-го по октябрь 2013-го "Барселона" также забивала в 32 матчах Ла Лиги кряду.
Opta
Сине-гранатовые забили в 32-м выездном матче примеры подряд (всего – 77 голов). Таким образом, «Барса» повторила свой рекорд для чемпионата Испании.
В период с февраля 2012-го по октябрь 2013-го "Барселона" также забивала в 32 матчах Ла Лиги кряду.
Opta
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.