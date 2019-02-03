Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 21 12
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Предстоящие
Барселона03.02.19Валенсия
Атлетик Б10.02.19Барселона
Сыгранные
Жирона0 - 227.01.19Барселона
Барселона3 - 120.01.19Леганес

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"Барселона" повторила свой рекорд в Ла Лиге по голам в выездных матчах

"Барселоны" накануне обыграла "Жирону" (2:0).

Сине-гранатовые забили в 32-м выездном матче примеры подряд (всего – 77 голов). Таким образом, «Барса» повторила свой рекорд для чемпионата Испании.

В период с февраля 2012-го по октябрь 2013-го "Барселона" также забивала в 32 матчах Ла Лиги кряду.

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Теги: Ла Лига Барселона
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