"Барселона" повторила свой рекорд в Ла Лиге по голам в выездных матчах

"Барселоны" накануне обыграла "Жирону" (2:0).Сине-гранатовые забили в 32-м выездном матче примеры подряд (всего – 77 голов). Таким образом, «Барса» повторила свой рекорд для чемпионата Испании.В период с февраля 2012-го по октябрь 2013-го "Барселона" также забивала в 32 матчах Ла Лиги кряду.