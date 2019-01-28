Хесе покинет "ПСЖ" и вернется в Ла Лигу

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|...
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|...
|20
|Уэска
|21
|12
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Полузащитник "ПСЖ" Хесе вернется в Испанию, сообщает Marca.
Игрок продолжит карьеру в "Бетисе". Клубы близки к согласованию трансфера 25-летнего футболиста.
Хесе в текущем сезоне провел всего одну минуту, выйдя на замену в матче со "Страсбургом" в Кубке Франции 23 января.
Игрок продолжит карьеру в "Бетисе". Клубы близки к согласованию трансфера 25-летнего футболиста.
Хесе в текущем сезоне провел всего одну минуту, выйдя на замену в матче со "Страсбургом" в Кубке Франции 23 января.
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