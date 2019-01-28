Лига 1 2018/19

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Ла Лига 2018/19

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6 Хетафе 21 31
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Хесе покинет "ПСЖ" и вернется в Ла Лигу

Полузащитник "ПСЖ" Хесе вернется в Испанию, сообщает Marca.

Игрок продолжит карьеру в "Бетисе". Клубы близки к согласованию трансфера 25-летнего футболиста.

Хесе в текущем сезоне провел всего одну минуту, выйдя на замену в матче со "Страсбургом" в Кубке Франции 23 января.
Теги: Лига 1 Ла Лига ПСЖ Бетис Хесе
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