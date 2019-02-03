Финал Кубка Короля в этом сезоне пройдет на домашнем стадионе "Бетиса"

Финальный матч Кубка Короля в этом сезоне пройдет на стадионе "Бетиса" "Бенито Вильямарин".Встреча состоится 25 мая 2019 года. Победитель Кубка Испании получит шанс представить Испанию на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2019/20. На данный момент борьбу за победу в Кубке Испании ведут 8 клубов: "Реал" - "Жирона", "Хетафе" - "Валенсия", "Севилья" - "Барселона", "Эспаньол" - "Бетис".