Финал Кубка Короля в этом сезоне пройдет на домашнем стадионе "Бетиса"

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Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бетис (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|...
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|...
|20
|Уэска
|21
|12
|Предстоящие
|Бетис
|03.02.19
|Атлетико
|Леганес
|10.02.19
|Бетис
|Сыгранные
|Атлетик Б
|1 - 027.01.19
|Бетис
|Бетис
|3 - 220.01.19
|Жирона
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Финальный матч Кубка Короля в этом сезоне пройдет на стадионе "Бетиса" "Бенито Вильямарин".
Встреча состоится 25 мая 2019 года. Победитель Кубка Испании получит шанс представить Испанию на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2019/20. На данный момент борьбу за победу в Кубке Испании ведут 8 клубов: "Реал" - "Жирона", "Хетафе" - "Валенсия", "Севилья" - "Барселона", "Эспаньол" - "Бетис".
Встреча состоится 25 мая 2019 года. Победитель Кубка Испании получит шанс представить Испанию на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2019/20. На данный момент борьбу за победу в Кубке Испании ведут 8 клубов: "Реал" - "Жирона", "Хетафе" - "Валенсия", "Севилья" - "Барселона", "Эспаньол" - "Бетис".
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