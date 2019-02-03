Бетис (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
...
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
...
20 Уэска 21 12
полная таблица
Предстоящие
Бетис03.02.19Атлетико 
Леганес10.02.19Бетис
Сыгранные
Атлетик Б1 - 027.01.19Бетис
Бетис3 - 220.01.19Жирона

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Финал Кубка Короля в этом сезоне пройдет на домашнем стадионе "Бетиса"

Финальный матч Кубка Короля в этом сезоне пройдет на стадионе "Бетиса" "Бенито Вильямарин".

Встреча состоится 25 мая 2019 года. Победитель Кубка Испании получит шанс представить Испанию на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2019/20. На данный момент борьбу за победу в Кубке Испании ведут 8 клубов: "Реал" - "Жирона", "Хетафе" - "Валенсия", "Севилья" - "Барселона", "Эспаньол" - "Бетис".
Теги: Бетис
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