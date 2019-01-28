Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Сельта 21 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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В Испании клуб отстранен от участия в турнирах из-за долгов

Футбольный клуб второго по силе дивизиона Испании "Реус" отстранен от участия в профессиональных турнирах из-за невыплаты долгов по зарплате перед игроками, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Отмечается, что после работы комиссии и анализа аудиторского отчета было установлено, что "Реус" неоднократно нарушал финансовые обязательства перед футболистами, что привело к уходу шести игроков.

"Реус" в течение трех лет не сможет принимать участие в турнирах. Также клуб оштрафован на €250 тыс.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:24
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