В Испании клуб отстранен от участия в турнирах из-за долгов

Футбольный клуб второго по силе дивизиона Испании "Реус" отстранен от участия в профессиональных турнирах из-за невыплаты долгов по зарплате перед игроками, сообщает официальный сайт Ла Лиги.Отмечается, что после работы комиссии и анализа аудиторского отчета было установлено, что "Реус" неоднократно нарушал финансовые обязательства перед футболистами, что привело к уходу шести игроков."Реус" в течение трех лет не сможет принимать участие в турнирах. Также клуб оштрафован на €250 тыс.