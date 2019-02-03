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Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
Валенсия (Испания)
|Барселона
|03.02.19
|Валенсия
|Валенсия
|3 - 026.01.19
|Вильярреал
Хетафе (Испания)
|Леванте
|03.02.19
|Хетафе
|Атлетико
|2 - 026.01.19
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"Валенсия" забила 2 гола в концовке и прошла "Хетафе", у Черышева голевой пас (видео)
Вплоть до дополнительного времени ответного четвертьфинала Кубка Испании "Валенсии" не хватало двух забитых мячей для прохода дальше, но нападающий Родриго сумел оформить хет-трик и вывести команду в полуфинал. Голевой пас на первый мяч ему сделал россиянин Денис Черышев, вышедший на замену.
"Валенсия": Доменек, Пиччини (Ин, 71), Гайя, Гарай, Паулиста, Солер (Гамейро, 86), Васс (Черышев, 56), Парехо, Торрес, Родриго, Лоренсо
"Хетафе": Чичисола, Суарес, Антунеш, Дьене, Кабрера, Фламини (Арамбарри, 57), Портильо (Дуро, 67), Максимович, Кристофоро (Гонсалес, 78), Молина, Мата
Предупреждения: Мата, 10, Суарес, 20, Дьене, 25, Портильо, 43, Чичисола, 44, Паулиста, 45, Лоренсо, 46, Гарай, 68, Дьене, 74, Молина, 84, Родриго, 90+4, Арамбарри, 90+7
Удаления: Дьене, 74
#Rodrigo on fire ? 1-1 #Valencia #CopaDelRey #ValenciaGetafe pic.twitter.com/bxjEjv8eh6— VIDEO GOLES (@videogoles_) January 29, 2019
Кубок Испании
1/4 финала
"Валенсия" – "Хетафе" 3:1 (первый матч - 0:1)
Голы: Молина, 1, Родриго, 61, 90+2, 90+3
1/4 финала
"Валенсия" – "Хетафе" 3:1 (первый матч - 0:1)
Голы: Молина, 1, Родриго, 61, 90+2, 90+3
"Валенсия": Доменек, Пиччини (Ин, 71), Гайя, Гарай, Паулиста, Солер (Гамейро, 86), Васс (Черышев, 56), Парехо, Торрес, Родриго, Лоренсо
"Хетафе": Чичисола, Суарес, Антунеш, Дьене, Кабрера, Фламини (Арамбарри, 57), Портильо (Дуро, 67), Максимович, Кристофоро (Гонсалес, 78), Молина, Мата
Предупреждения: Мата, 10, Суарес, 20, Дьене, 25, Портильо, 43, Чичисола, 44, Паулиста, 45, Лоренсо, 46, Гарай, 68, Дьене, 74, Молина, 84, Родриго, 90+4, Арамбарри, 90+7
Удаления: Дьене, 74
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