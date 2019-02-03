Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
полная таблица

Валенсия (Испания)

Барселона03.02.19Валенсия
Валенсия3 - 026.01.19Вильярреал

Хетафе (Испания)

Леванте03.02.19Хетафе
Атлетико 2 - 026.01.19Хетафе

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"Валенсия" забила 2 гола в концовке и прошла "Хетафе", у Черышева голевой пас (видео)

Вплоть до дополнительного времени ответного четвертьфинала Кубка Испании "Валенсии" не хватало двух забитых мячей для прохода дальше, но нападающий Родриго сумел оформить хет-трик и вывести команду в полуфинал. Голевой пас на первый мяч ему сделал россиянин Денис Черышев, вышедший на замену.



Кубок Испании

1/4 финала

"Валенсия" – "Хетафе" 3:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Молина, 1, Родриго, 61, 90+2, 90+3


"Валенсия": Доменек, Пиччини (Ин, 71), Гайя, Гарай, Паулиста, Солер (Гамейро, 86), Васс (Черышев, 56), Парехо, Торрес, Родриго, Лоренсо

"Хетафе": Чичисола, Суарес, Антунеш, Дьене, Кабрера, Фламини (Арамбарри, 57), Портильо (Дуро, 67), Максимович, Кристофоро (Гонсалес, 78), Молина, Мата

Предупреждения: Мата, 10, Суарес, 20, Дьене, 25, Портильо, 43, Чичисола, 44, Паулиста, 45, Лоренсо, 46, Гарай, 68, Дьене, 74, Молина, 84, Родриго, 90+4, Арамбарри, 90+7

Удаления: Дьене, 74
Теги: Валенсия Черышев Видео Хетафе
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