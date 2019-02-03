Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
полная таблица

Барселона (Испания)

Барселона03.02.19Валенсия
Жирона0 - 227.01.19Барселона

Севилья (Испания)

Сельта03.02.19Севилья
Севилья5 - 026.01.19Леванте

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6:1! "Барселона" разгромила "Севилью"

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании "Барселона" разгромила "Севилью".

Кубок Испании

1/4 финала

"Барселона" – "Севилья" 6:1

Голы: Коутиньо, 13 (пенальти), 53, Ракитич, 32, Серхи Роберто, 54, Арана, 67, Суарес, 89, Месси, 90+2

"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Альба, Лангле, Пике, Бускетс, Артур Рамос (Алена, 90), Ракитич (Видаль, 76), Коутиньо (Семедо, 81), Луис Суарес, Месси.

"Севилья": Сориано, Арана (Брайан, 84), Серджи Гомес, Кьер, Каррису, Банега (Бен Йеддер, 77), Сарабия, Меса (Васкес, 77), Амаду, Промес, Андре Силва.

Предупреждения: Суарсес, 29, Меса, 29, Каррису, 35, Гомес, 72
Теги: Барселона Севилья
Сегодня, 01:29
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#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 01:38)
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Болеет за:
«Спартак»
Реваншировались хорошо, но интрига была до 80 минуты. Как всегда Месси был лучшим на поле, и даже Каутиньо дважды молодец.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  dyadenka  Москва (Сегодня, 01:37)
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Болеет за:
«Зенит»
лучше бы Севилья негра не выпускала. А какой анонс был!!! ))))) Месси и промес в старте sob
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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