Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
Барселона (Испания)
|Барселона
|03.02.19
|Валенсия
|Жирона
|0 - 227.01.19
|Барселона
Севилья (Испания)
|Сельта
|03.02.19
|Севилья
|Севилья
|5 - 026.01.19
|Леванте
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6:1! "Барселона" разгромила "Севилью"
В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании "Барселона" разгромила "Севилью".
Кубок Испании
1/4 финала
"Барселона" – "Севилья" 6:1
Голы: Коутиньо, 13 (пенальти), 53, Ракитич, 32, Серхи Роберто, 54, Арана, 67, Суарес, 89, Месси, 90+2
"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Альба, Лангле, Пике, Бускетс, Артур Рамос (Алена, 90), Ракитич (Видаль, 76), Коутиньо (Семедо, 81), Луис Суарес, Месси.
"Севилья": Сориано, Арана (Брайан, 84), Серджи Гомес, Кьер, Каррису, Банега (Бен Йеддер, 77), Сарабия, Меса (Васкес, 77), Амаду, Промес, Андре Силва.
Предупреждения: Суарсес, 29, Меса, 29, Каррису, 35, Гомес, 72
Кубок Испании
1/4 финала
"Барселона" – "Севилья" 6:1
Голы: Коутиньо, 13 (пенальти), 53, Ракитич, 32, Серхи Роберто, 54, Арана, 67, Суарес, 89, Месси, 90+2
"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Альба, Лангле, Пике, Бускетс, Артур Рамос (Алена, 90), Ракитич (Видаль, 76), Коутиньо (Семедо, 81), Луис Суарес, Месси.
"Севилья": Сориано, Арана (Брайан, 84), Серджи Гомес, Кьер, Каррису, Банега (Бен Йеддер, 77), Сарабия, Меса (Васкес, 77), Амаду, Промес, Андре Силва.
Предупреждения: Суарсес, 29, Меса, 29, Каррису, 35, Гомес, 72
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