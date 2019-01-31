Amazon выпустит документальный сериал про Серхио Рамоса

Amazon Prime Video снимает документальный фильм о жизни и карьере защитника "Реала" и сборной Испании Серхио Рамоса."Всем привет. Сегодня особенный день для меня. Хочу сообщить, что я работаю над документальным фильмом от Amazon Prime Video. В нем я расскажу вам больше о себе. Не только о том, что происходит на поле, но и о том, что происходит за его пределами", – сказал Рамос в ролике, опубликованном в его твиттере.