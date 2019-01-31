Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Amazon выпустит документальный сериал про Серхио Рамоса

Amazon Prime Video снимает документальный фильм о жизни и карьере защитника "Реала" и сборной Испании Серхио Рамоса.

"Всем привет. Сегодня особенный день для меня. Хочу сообщить, что я работаю над документальным фильмом от Amazon Prime Video. В нем я расскажу вам больше о себе. Не только о том, что происходит на поле, но и о том, что происходит за его пределами", – сказал Рамос в ролике, опубликованном в его твиттере.
Теги: Рамос Реал Ла Лига
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