Amazon выпустит документальный сериал про Серхио Рамоса

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Б
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12
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"Всем привет. Сегодня особенный день для меня. Хочу сообщить, что я работаю над документальным фильмом от Amazon Prime Video. В нем я расскажу вам больше о себе. Не только о том, что происходит на поле, но и о том, что происходит за его пределами", – сказал Рамос в ролике, опубликованном в его твиттере.
"Всем привет. Сегодня особенный день для меня. Хочу сообщить, что я работаю над документальным фильмом от Amazon Prime Video. В нем я расскажу вам больше о себе. Не только о том, что происходит на поле, но и о том, что происходит за его пределами", – сказал Рамос в ролике, опубликованном в его твиттере.
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