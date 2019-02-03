"Барселона" и "Атлетико Минейро" достигли соглашения о трансфере Эмерсона де Соузы

Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 21 12
полная таблица
Предстоящие
Барселона03.02.19Валенсия
Атлетик Б10.02.19Барселона
Сыгранные
Жирона0 - 227.01.19Барселона
Барселона3 - 120.01.19Леганес

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Футболист "Атлетико Минейро" Эмерсон де Соуза перейдет в "Барселону", сообщает пресс-служба каталонской команды.

Он присоединится к клубу 1 июля 2019 года.

Бразильский клуб получит 12 миллионов евро.
Теги: Барселона Трансферы Ла Лига
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