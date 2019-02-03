Барселона (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 21 12
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Предстоящие
Барселона22:0003.02.19Валенсия
Атлетик Б10.02.19Барселона
Сыгранные
Жирона0 - 227.01.19Барселона
Барселона3 - 120.01.19Леганес

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Луис Суарес: был бы счастлив завершить карьеру в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что хотел бы завершить карьеру в своем нынешнем клубе.

"Завершив здесь карьеру, я был бы счастлив. Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока. Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы величайшей вещью. Но это будет трудно, так как очень немногие добились этого", — приводит слова спортсмена Sport.

В нынешнем сезоне уругваец провел в испанской Примере 20 матче, забив 15 мячей и отдав пять голевых передач.

"Газета.ру"
Теги: Суарес Барселона Ла Лига
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