Луис Суарес: был бы счастлив завершить карьеру в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что хотел бы завершить карьеру в своем нынешнем клубе."Завершив здесь карьеру, я был бы счастлив. Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока. Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы величайшей вещью. Но это будет трудно, так как очень немногие добились этого", — приводит слова спортсмена Sport.В нынешнем сезоне уругваец провел в испанской Примере 20 матче, забив 15 мячей и отдав пять голевых передач.