Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Барселона (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|21
|12
|Предстоящие
|Барселона
|22:0003.02.19
|Валенсия
|Атлетик Б
|10.02.19
|Барселона
|Сыгранные
|Жирона
|0 - 227.01.19
|Барселона
|Барселона
|3 - 120.01.19
|Леганес
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Луис Суарес: был бы счастлив завершить карьеру в "Барселоне"
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что хотел бы завершить карьеру в своем нынешнем клубе.
"Завершив здесь карьеру, я был бы счастлив. Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока. Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы величайшей вещью. Но это будет трудно, так как очень немногие добились этого", — приводит слова спортсмена Sport.
В нынешнем сезоне уругваец провел в испанской Примере 20 матче, забив 15 мячей и отдав пять голевых передач.
"Газета.ру"
"Завершив здесь карьеру, я был бы счастлив. Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока. Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы величайшей вещью. Но это будет трудно, так как очень немногие добились этого", — приводит слова спортсмена Sport.
В нынешнем сезоне уругваец провел в испанской Примере 20 матче, забив 15 мячей и отдав пять голевых передач.
"Газета.ру"
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