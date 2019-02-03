Черышев попал в стартовый состав на матч против "Барселоны"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
Валенсия (Испания)
|Барселона
|22:0003.02.19
|Валенсия
|Валенсия
|3 - 026.01.19
|Вильярреал
Барселона (Испания)
|Барселона
|22:0003.02.19
|Валенсия
|Жирона
|0 - 227.01.19
|Барселона
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? Este es el XI INICIAL de nuestro @valenciacf ?#Bar?aValencia ??@LaLiga #AmuntValencia pic.twitter.com/yToNMi93sH— Valencia CF ?? (@valenciacf) February 2, 2019
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