Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
полная таблица

Валенсия (Испания)

Барселона22:0003.02.19Валенсия
Валенсия3 - 026.01.19Вильярреал

Барселона (Испания)

Барселона22:0003.02.19Валенсия
Жирона0 - 227.01.19Барселона

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Черышев попал в стартовый состав на матч против "Барселоны"

Денис Черышев, защищающий цвета "Валенсии", появится на поле в матче Ла Лиги с первых минут

"Барселона" и "Валенсия", встречающиеся сегодня в рамках Примеры, опубликовали стартовые составы. Денис Черышев, защищающий цвета "летучих мышей", появится на поле с первых минут

Теги: Черышев Валенсия Барселона
Сегодня, 19:54
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