"Реал" хочет обменять Бензема на Неймара из "ПСЖ"

"Реал" проявляет интерес к нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару.По информации Goal.com, руководство "королевского клуба" планирует приобрести бразильского футболиста, а вернее предложить обмен. За желаемого игрока мадридская команда готова отдать форварда Карима Бензема и €120 млн.Президент "Реала" Флорентино Перес давно хотел заполучить Неймара. Функционер выразил надежду на то, что удачные выступления их нападающего в последних матчах помогут совершить сделку.В текущем сезоне бразилец играл за "ПСЖ" в 13 матчах, в которых оформил 13 голов и отдал семь передач.Портал transfermarkt.com оценивает спортсмена в €180 млн.