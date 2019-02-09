ПСЖ (Франция)

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"Реал" хочет обменять Бензема на Неймара из "ПСЖ"

"Реал" проявляет интерес к нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару.

По информации Goal.com, руководство "королевского клуба" планирует приобрести бразильского футболиста, а вернее предложить обмен. За желаемого игрока мадридская команда готова отдать форварда Карима Бензема и €120 млн.

Президент "Реала" Флорентино Перес давно хотел заполучить Неймара. Функционер выразил надежду на то, что удачные выступления их нападающего в последних матчах помогут совершить сделку.

В текущем сезоне бразилец играл за "ПСЖ" в 13 матчах, в которых оформил 13 голов и отдал семь передач.

Портал transfermarkt.com оценивает спортсмена в €180 млн.

"Газета.ру"
Теги: Бензема Неймар ПСЖ Реал Лига 1 Ла Лига
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