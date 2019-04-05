Лео Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам марта

Ла Лига назвала лучшего игрока марта в чемпионате Испании.Им стал капитан "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забил шесть голов в четырех матчах марта.Это пятый приз лучшему игроку месяца, который получает Месси. Больше него – только у Антуана Гризманна (6).