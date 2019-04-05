Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
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Алавес
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Бетис
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Леганес
Эспаньол
Жирона
Леванте
Вильярреал
Вальядолид
Сельта
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 30 70
2 Атлетико  30 62
3 Реал Мадрид 30 57
4 Хетафе 30 47
5 Севилья 30 46
6 Валенсия 30 46
7 Алавес 30 44
8 Атлетик Б 30 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис 30 40
11 Эйбар 30 39
12 Леганес 30 39
13 Эспаньол 30 35
14 Жирона 30 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 30 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 30 24
20 Уэска 30 23
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Лео Месси признан лучшим игроком Ла Лиги по итогам марта

Ла Лига назвала лучшего игрока марта в чемпионате Испании.

Им стал капитан "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забил шесть голов в четырех матчах марта.

Это пятый приз лучшему игроку месяца, который получает Месси. Больше него – только у Антуана Гризманна (6).

La Liga
Теги: Месси Ла Лига
Вчера, 21:13
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