Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Бетис
Эйбар
Леганес
Эспаньол
Жирона
Леванте
Вильярреал
Вальядолид
Сельта
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 30 70
2 Атлетико  30 62
3 Реал Мадрид 30 57
4 Хетафе 30 47
5 Севилья 30 46
6 Валенсия 30 46
7 Алавес 30 44
8 Атлетик Б 30 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис 30 40
11 Эйбар 30 39
12 Леганес 30 39
13 Эспаньол 30 35
14 Жирона 30 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 30 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 30 24
20 Уэска 30 23
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Советник "Барселоны" - о трансфере Гризманна: поезд проходит раз в жизни. Если вы позволите ему уйти – значит, он ушел

Экс-тренер, а ныне советник "Барселоны" Карлес Решак поделился мнением о возможном переходе форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонский клуб.

"Я не стал бы подписывать Гризманна. Поезд проходит один раз в жизни, если вы позволите ему уйти – значит, он ушел", – сказал Решак.

Напомним, француз был близок к переходу в "Барсу" прошлым летом, но в итоге передумал и продлил контракт с "Атлетико".

Sport.es
Теги: Барселона Гризманн
Вчера, 23:32
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