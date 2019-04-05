Советник "Барселоны" - о трансфере Гризманна: поезд проходит раз в жизни. Если вы позволите ему уйти – значит, он ушел

Экс-тренер, а ныне советник "Барселоны" Карлес Решак поделился мнением о возможном переходе форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонский клуб."Я не стал бы подписывать Гризманна. Поезд проходит один раз в жизни, если вы позволите ему уйти – значит, он ушел", – сказал Решак.Напомним, француз был близок к переходу в "Барсу" прошлым летом, но в итоге передумал и продлил контракт с "Атлетико".