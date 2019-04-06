Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Бетис
Эйбар
Леганес
Эспаньол
Жирона
Леванте
Вильярреал
Вальядолид
Сельта
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 30 70
2 Атлетико  30 62
3 Реал Мадрид 30 57
4 Хетафе 30 47
5 Севилья 30 46
6 Валенсия 30 46
7 Алавес 30 44
8 Атлетик Б 30 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис 30 40
11 Эйбар 30 39
12 Леганес 30 39
13 Эспаньол 30 35
14 Жирона 30 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 30 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 30 24
20 Уэска 30 23
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Андрей Лунин станет дублером Куртуа в "Реале" в следующем сезоне

По информации издания Marca, Тибо Куртуа в следующем сезоне будет первым номером "Реала", а его дублером будет назначен украинец Андрей Лунин, который в сезоне-2018/19 на правах аренды выступает за "Леганес".

Кейлору Навасу в "Реале" готовы предоставить выбор: быть третьим номером или сменить клубную прописку.
Теги: Реал Лунин Куртуа
Сегодня, 13:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
#4  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 14:29)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а его дублером будет назначен украинец Андрей Лунин

а может "Зениту" подсуетиться и за полтишок вырвать паренька из лап "Реала"?
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#3  Панталоне  Бачкортостан (Сегодня, 13:53)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: ROCKER
Я почему-то всегда читаю "Лунёв"...

Главное, что в Реале читают правильно)


--------------------
Бомжорно, синь-оры!
PS:Обиженых - в обиженку. Т.е. в ЦКГ
Регистрация: 15.03.2019 [жалоба]
#2  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 13:47)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
А как же Зидан младший?


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#1  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:43)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Я почему-то всегда читаю "Лунёв"...


--------------------
Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама