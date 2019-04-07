Андрес Иньеста хочет вернуться в "Барселону"

Хавбек японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста заявил о желании вернуться в каталонскую "Барселону".Полузащитник не исключает возвращения в клуб на подходящую ему должность."Если бы все решал я,то обязательно бы вернулся. Но мы никогда не можем сказать, что случиться в будущем. Строить долгосрочные планы очень трудно. Я бы хотел вернуться в роли, которая будет мне подходить. Надеюсь, что смогу поделиться опытом, накопленным за долгие годы", — цитирует 34-летнего футболиста Club del Deportista.Иньеста является воспитанником "Барселоны". В первой команде сине-гранатовых он провел 16 лет, сыграв 674 матча и оформив 57 голов. С клубом он завоевал 32 трофея. В "Виссел Кобе" он перешел летом 2018 года на правах свободного агента.