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Леванте
Вильярреал
Вальядолид
Сельта
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 30 47
5 Севилья 30 46
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 30 44
8 Атлетик Б 30 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис 30 40
11 Эйбар 31 39
12 Леганес 30 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 30 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 30 23
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Андрес Иньеста хочет вернуться в "Барселону"

Хавбек японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста заявил о желании вернуться в каталонскую "Барселону".

Полузащитник не исключает возвращения в клуб на подходящую ему должность.

"Если бы все решал я,то обязательно бы вернулся. Но мы никогда не можем сказать, что случиться в будущем. Строить долгосрочные планы очень трудно. Я бы хотел вернуться в роли, которая будет мне подходить. Надеюсь, что смогу поделиться опытом, накопленным за долгие годы", — цитирует 34-летнего футболиста Club del Deportista.

Иньеста является воспитанником "Барселоны". В первой команде сине-гранатовых он провел 16 лет, сыграв 674 матча и оформив 57 голов. С клубом он завоевал 32 трофея. В "Виссел Кобе" он перешел летом 2018 года на правах свободного агента.

"Газета.ру"
Теги: Иньеста Барселона Ла Лига
Сегодня, 01:06
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