Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
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Алавес
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Леганес
Бетис
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Вильярреал
Вальядолид
Сельта
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 30 47
5 Севилья 30 46
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 30 43
9 Реал Сосьедад 30 40
10 Леганес 31 40
11 Бетис 30 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 30 32
16 Вильярреал 30 30
17 Вальядолид 30 30
18 Сельта 30 29
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 30 23
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Филиппе Коутиньо: возвращение в Англию не входит в мои планы, я счастлив в Испании

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо заявил, что он счастлив в Испании и не намерен возвращаться в Англию.

Ранее в СМИ появилась информация, что хавбек рассматривает вариант возвращения в АПЛ, а в его переходе заинтересованы "Челси" и "Манчестер Юнайтед". 15 месяцев назад Коутиньо перешел из "Ливерпуля" за 146 млн фунтов.

"Сейчас я сконцентрирован только на "Барселоне". Возвращение в Англию не входит в мои планы. Я провожу в "Барселоне" второй сезон. Мы побеждаем и завоевываем титулы, но я всегда был и остаюсь амбициозным и требовательным игроком. Я хочу большего.

Я счастлив в "Барселоне". Я хочу продолжать играть здесь. Я понимаю, что это лучший клуб Испании", - цитирует Коутиньо Daily Mail.

Sport24.ru
Теги: Коутиньо Барселона Ла Лига
Сегодня, 16:54
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