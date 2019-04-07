Филиппе Коутиньо: возвращение в Англию не входит в мои планы, я счастлив в Испании

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо заявил, что он счастлив в Испании и не намерен возвращаться в Англию.Ранее в СМИ появилась информация, что хавбек рассматривает вариант возвращения в АПЛ, а в его переходе заинтересованы "Челси" и "Манчестер Юнайтед". 15 месяцев назад Коутиньо перешел из "Ливерпуля" за 146 млн фунтов."Сейчас я сконцентрирован только на "Барселоне". Возвращение в Англию не входит в мои планы. Я провожу в "Барселоне" второй сезон. Мы побеждаем и завоевываем титулы, но я всегда был и остаюсь амбициозным и требовательным игроком. Я хочу большего.Я счастлив в "Барселоне". Я хочу продолжать играть здесь. Я понимаю, что это лучший клуб Испании", - цитирует Коутиньо Daily Mail.