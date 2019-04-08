Зинедин Зидан: мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне. Это сложно, но мы смирились

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|31
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Эйбаром" (2:1) в матче Ла Лиги.
"В первом тайме нам не хватало уверенности, прежде всего на старте. По итогу мы должны поздравить всех игроков, они сражались. Во втором тайме они изменили ход игры, сплотились и помогли друг другу на поле. Мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне. Играть, ни на что не претендуя, сложно", – сказал Зидан.
Covering Futbol
"В первом тайме нам не хватало уверенности, прежде всего на старте. По итогу мы должны поздравить всех игроков, они сражались. Во втором тайме они изменили ход игры, сплотились и помогли друг другу на поле. Мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне. Играть, ни на что не претендуя, сложно", – сказал Зидан.
Covering Futbol
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