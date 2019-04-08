Зинедин Зидан: мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне. Это сложно, но мы смирились

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Эйбаром" (2:1) в матче Ла Лиги."В первом тайме нам не хватало уверенности, прежде всего на старте. По итогу мы должны поздравить всех игроков, они сражались. Во втором тайме они изменили ход игры, сплотились и помогли друг другу на поле. Мы знаем, что ничего не выиграем в этом сезоне. Играть, ни на что не претендуя, сложно", – сказал Зидан.