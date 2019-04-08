Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре форварда Карима Бензема."Карим всегда был важным игроком в этой команде. Сейчас он забивает больше голов, но повторюсь он всегда был важным игроком для других одноклубников. Вы говорите мне о Кариме, но я говорю о команде. Карим тоже очень хорошо понимает, что команда для него так же важна", – сказал Зидан.