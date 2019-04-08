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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Зинедин Зидан: в этом сезоне Бензема много забивает, но он всегда был важным игроком для "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре форварда Карима Бензема.

"Карим всегда был важным игроком в этой команде. Сейчас он забивает больше голов, но повторюсь он всегда был важным игроком для других одноклубников. Вы говорите мне о Кариме, но я говорю о команде. Карим тоже очень хорошо понимает, что команда для него так же важна", – сказал Зидан.

beIN Sports
Теги: Реал Ла Лига Зидан Бензема
Сегодня, 12:08
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