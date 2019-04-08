Наставник "Севильи" Капаррос рассказал, что у него неизлечимое заболевание

Наставник "Севильи" Хоакин Капаррос после победы над "Вальядолидом" рассказал, что у него диагностирована хроническая лейкемия."У меня хроническая лейкемия. Я могу жить обычной жизнью. Я хочу наслаждаться своей профессией, я не проходил лечение. Я благодарен клубу, что он позволяет мне продолжить свою работу", – сказал Капаррос.