Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Премьер-министр Испании: слова Гвардиолы в 2017 году оскорбили всю страну

Премьер-министр Испании Педро Санчес вспомнил слова главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, которые тот сказал на пресс-конференции в июне 2017 года.

Тогда на фоне разговоров о независимости Каталонии тренер назвал Испанию авторитарным государством.

"Меня, как и всю страну, эти его слова оскорбили, потому что ничего из сказанного им к правде не относится. А ведь, по информации некоторых СМИ, этому человеку предлагали пост главного тренера сборной Испании!", – цитирует AFP Санчеса.
Теги: Гвардиола
Сегодня, 13:07
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#1  yuri  спб (Сегодня, 13:20)
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Смех и грех. Испания лишь паразитарное государство, где судебная система работает лишь под себя. А вот авторитарное государство. где есть пилорамы , тайга и медведи.


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