Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|31
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24
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Премьер-министр Испании: слова Гвардиолы в 2017 году оскорбили всю страну
Премьер-министр Испании Педро Санчес вспомнил слова главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, которые тот сказал на пресс-конференции в июне 2017 года.
Тогда на фоне разговоров о независимости Каталонии тренер назвал Испанию авторитарным государством.
"Меня, как и всю страну, эти его слова оскорбили, потому что ничего из сказанного им к правде не относится. А ведь, по информации некоторых СМИ, этому человеку предлагали пост главного тренера сборной Испании!", – цитирует AFP Санчеса.
Тогда на фоне разговоров о независимости Каталонии тренер назвал Испанию авторитарным государством.
"Меня, как и всю страну, эти его слова оскорбили, потому что ничего из сказанного им к правде не относится. А ведь, по информации некоторых СМИ, этому человеку предлагали пост главного тренера сборной Испании!", – цитирует AFP Санчеса.
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