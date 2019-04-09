Мостовой и Карпин претендуют на звание лучшего игрока "Сельты"

Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|31
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:44
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (6)
Артем Федецкий: клуб из России предложил 2 миллиона евро. Думали, я раздвину ножки и рвану (6)
12:21
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов (1)
11:49
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (7)
Жена Новосельцева: Ваню съела жадность. Узнав о будущем ребенке, он решил что не хочет ни с кем ничем делиться (7)
11:40
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
Евгений Ловчев - о Хохлове: у него достойная команда. Его отставка станет ошибкой динамовского руководства (4)
10:42
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
Гончаренко: состоявшихся футболистов менять сложно, а молодых надо лепить, подгонять, направлять
09:28
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (20)
Гончаренко: работая с Акинфеевым, мы не осознаем до конца что он сделал для нашего футбола (20)
05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
01:52
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (6)
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (6)
00:25
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (6)
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (6)
Вчера, 23:56
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
Вчера, 23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Вчера, 23:16
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (5)
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (5)
Мостовой и Карпин претендуют на звание лучшего игрока "Сельты"
Испанское издание Marca проводит опрос среди болельщиков на звание лучшего игрока за всю историю "Сельты".
Среди 10 кандидатов рассматриваются бывший полузащитник команды Александр Мостовой, а также нынешний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Александр Мостовой играл за "Сельту" с 1996 по 2004 гг. На его счету 67 голов в 262 матчах за "кельтов". Валерий Карпин был игроком испанского клуба с 1997 по 2002 гг. Провел 188 матчей и забил 34 мяча.
На данный момент в голосовании лидирует действующий форвард "Сельты" Яго Аспас, набравшй 6,6 тысяч голосов. На второй строчке расположился Мостовой (4,2 тысячи), Карпин замыкает тройку (1,8 тысяча).
Среди 10 кандидатов рассматриваются бывший полузащитник команды Александр Мостовой, а также нынешний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Александр Мостовой играл за "Сельту" с 1996 по 2004 гг. На его счету 67 голов в 262 матчах за "кельтов". Валерий Карпин был игроком испанского клуба с 1997 по 2002 гг. Провел 188 матчей и забил 34 мяча.
На данный момент в голосовании лидирует действующий форвард "Сельты" Яго Аспас, набравшй 6,6 тысяч голосов. На второй строчке расположился Мостовой (4,2 тысячи), Карпин замыкает тройку (1,8 тысяча).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.