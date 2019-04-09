Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Мостовой и Карпин претендуют на звание лучшего игрока "Сельты"

Испанское издание Marca проводит опрос среди болельщиков на звание лучшего игрока за всю историю "Сельты".

Среди 10 кандидатов рассматриваются бывший полузащитник команды Александр Мостовой, а также нынешний главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Александр Мостовой играл за "Сельту" с 1996 по 2004 гг. На его счету 67 голов в 262 матчах за "кельтов". Валерий Карпин был игроком испанского клуба с 1997 по 2002 гг. Провел 188 матчей и забил 34 мяча.

На данный момент в голосовании лидирует действующий форвард "Сельты" Яго Аспас, набравшй 6,6 тысяч голосов. На второй строчке расположился Мостовой (4,2 тысячи), Карпин замыкает тройку (1,8 тысяча).
Теги: Ла Лига Сельта Мостовой Карпин
Сегодня, 13:22
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#1  Daniel Amokachi   (Сегодня, 13:51)
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online

Царь
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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