"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн

Мадридский "Реал" продолжает рассматривать вариант с продажей полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Daily Mail.По информации источника, "королевский клуб" оценил трансфер валлийского футболиста в €130 млн, но, если кто-то заинтересуется в услугах хавбека, то готов снизить цену.Испанские СМИ утверждают, что Бэйл утратил доверие со стороны болельщиков и прессы из-за низкого уровня действий на поле. Недовольны нападающим и товарищи по команде.