Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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"Реал" оценил трансфер Бэйла в €130 млн

Мадридский "Реал" продолжает рассматривать вариант с продажей полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Daily Mail.

По информации источника, "королевский клуб" оценил трансфер валлийского футболиста в €130 млн, но, если кто-то заинтересуется в услугах хавбека, то готов снизить цену.

Испанские СМИ утверждают, что Бэйл утратил доверие со стороны болельщиков и прессы из-за низкого уровня действий на поле. Недовольны нападающим и товарищи по команде.

"Газета.ру"
Теги: Бэйл Реал Ла Лига
Вчера, 23:08
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(0)
#3  лад  USSR (Вчера, 23:17)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Игрок больно сварлив. Не всякий, купив его за такие большие деньги, захочет с ним еще и нянчиться.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  gesha978  Москва (Вчера, 23:12)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
чего-то битый хрусталь нынче дорогой?
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#1  Робсон   (Вчера, 23:11)
  • -2
  •  (2)

Дороже Кристины?
Странно?
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
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