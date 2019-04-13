"Реал" взял кредит на реконструкцию "Сантьяго Бернабеу"

Состоялось собрание совета директоров мадридского "Реала".По информации на официальном сайте клуба, руководство "сливочных" утвердило финансирование в виде займа реконструкции домашнего стадиона клуба - "Сантьяго Бернабеу". Восстановление арены обойдется команду в €575 млн сроком на 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,5%."Стадион "Сантьяго Бернабеу" станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями. Это будет великий цифровой стадион будущего", - гласит заявление.Таким образом, "королевский клуб" будет каждый год выплачивать по кредиту с 30 июля 2023 года до 30 июля 2049 года €29,5 млн.