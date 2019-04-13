Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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"Реал" взял кредит на реконструкцию "Сантьяго Бернабеу"

Состоялось собрание совета директоров мадридского "Реала".

По информации на официальном сайте клуба, руководство "сливочных" утвердило финансирование в виде займа реконструкции домашнего стадиона клуба - "Сантьяго Бернабеу". Восстановление арены обойдется команду в €575 млн сроком на 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,5%.

"Стадион "Сантьяго Бернабеу" станет великим авангардным и универсальным символом, образцом XXI века, более современным, более комфортным, безопасным и предназначенным для развлечений, с самыми передовыми технологиями. Это будет великий цифровой стадион будущего", - гласит заявление.

Таким образом, "королевский клуб" будет каждый год выплачивать по кредиту с 30 июля 2023 года до 30 июля 2049 года €29,5 млн.

"Газета.ру"
Теги: Реал Ла Лига
Сегодня, 01:05
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