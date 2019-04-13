Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал решение дисциплинарного комитета дисквалифицировать форварда Диего Косту на восемь матчей за оскорбление судьи."Это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Косту. Он будет готовиться к следующему сезону. Надеюсь, он вернется на тот уровень, который нам нужен. Вы знаете, что я думаю о Косте. Мы должны заботиться о наших игроках, а сейчас даже больше, чем обычно", – сказал Симеоне.