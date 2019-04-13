Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Эспаньол
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 31 73
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 31 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес 31 40
12 Эйбар 31 39
13 Эспаньол 31 38
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 31 24
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Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал решение дисциплинарного комитета дисквалифицировать форварда Диего Косту на восемь матчей за оскорбление судьи.

"Это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Косту. Он будет готовиться к следующему сезону. Надеюсь, он вернется на тот уровень, который нам нужен. Вы знаете, что я думаю о Косте. Мы должны заботиться о наших игроках, а сейчас даже больше, чем обычно", – сказал Симеоне.

Goal
Теги: Ла Лига Симеоне Диего Коста Атлетико
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 12:50)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Это точно, он скотина, но он скотина из Атлетико.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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