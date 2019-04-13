Защитник "ПСЖ" Дани Алвес может вернуться в "Севилью", сообщает Diario Sport.Контракт 35-летнего бразильца с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона. Руководство испанского клуба заинтересовано в возвращении бразильца.В нынешнем сезоне в составе "ПСЖ" Алвес провел 23 матча, забил 1 гол и отдал пять голевых передач.