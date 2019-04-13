Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  31 62
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 32 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес 31 40
13 Эйбар 31 39
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 31 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 32 25
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Дани Алвес может вернуться в "Севилью"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес может вернуться в "Севилью", сообщает Diario Sport.

Контракт 35-летнего бразильца с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона. Руководство испанского клуба заинтересовано в возвращении бразильца.

В нынешнем сезоне в составе "ПСЖ" Алвес провел 23 матча, забил 1 гол и отдал пять голевых передач.
Теги: Алвес ПСЖ Лига 1 Севилья Ла Лига
Сегодня, 19:35
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