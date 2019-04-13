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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Алавес
Атлетик Б
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе 31 50
5 Севилья 31 49
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 32 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 31 43
10 Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес 31 40
13 Эйбар 31 39
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 32 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 32 25
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Экс-президент "Барселоны": большинство фанатов команды против покупки Гризманна

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал информацию о намерении каталонцев летом приобрести форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Решать будет клуб, что для них лучше. Но, думаю, большинство фанатов команды не хотят видеть Гризманна.

Это в основном связано из-за высоких запросов по игроку. Есть и другие футболисты с большим потенциалом, которые могут играть на позиции Гризманна.

Футболист должен хотеть играть за «Барселону». А у него была возможность в прошлом году, и он не воспользовался ею", - цитирует Лапорта Mundo Deportivo.

Sport24.ru
Теги: Барселона Гризманн Атлетико Ла Лига
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