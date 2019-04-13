Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|32
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Эспаньол
|32
|41
|11
|Реал Сосьедад
|31
|40
|12
|Леганес
|31
|40
|13
|Эйбар
|31
|39
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|32
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Экс-президент "Барселоны": большинство фанатов команды против покупки Гризманна
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал информацию о намерении каталонцев летом приобрести форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.
"Решать будет клуб, что для них лучше. Но, думаю, большинство фанатов команды не хотят видеть Гризманна.
Это в основном связано из-за высоких запросов по игроку. Есть и другие футболисты с большим потенциалом, которые могут играть на позиции Гризманна.
Футболист должен хотеть играть за «Барселону». А у него была возможность в прошлом году, и он не воспользовался ею", - цитирует Лапорта Mundo Deportivo.
Sport24.ru
"Решать будет клуб, что для них лучше. Но, думаю, большинство фанатов команды не хотят видеть Гризманна.
Это в основном связано из-за высоких запросов по игроку. Есть и другие футболисты с большим потенциалом, которые могут играть на позиции Гризманна.
Футболист должен хотеть играть за «Барселону». А у него была возможность в прошлом году, и он не воспользовался ею", - цитирует Лапорта Mundo Deportivo.
Sport24.ru
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