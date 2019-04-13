Экс-президент "Барселоны": большинство фанатов команды против покупки Гризманна

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал информацию о намерении каталонцев летом приобрести форварда "Атлетико" Антуана Гризманна."Решать будет клуб, что для них лучше. Но, думаю, большинство фанатов команды не хотят видеть Гризманна.Это в основном связано из-за высоких запросов по игроку. Есть и другие футболисты с большим потенциалом, которые могут играть на позиции Гризманна.Футболист должен хотеть играть за «Барселону». А у него была возможность в прошлом году, и он не воспользовался ею", - цитирует Лапорта Mundo Deportivo.