Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Эспаньол
Эйбар
Леганес
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Эспаньол 32 41
12 Эйбар 32 40
13 Леганес 31 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"

"Валенсия" победила "Леванте" в матче 32-го тура премьер-лиги (3:1).

Чемпионат Испании

32-й тур

"Валенсия" - "Леванте" - 3:1

Голы: Мина, 2 (1:0). Солер, 56 - в свои ворота (1:1). Гонсалу Гедеш, 57 (2:1). Мина, 63 (3:1).

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини (Коклен, 32), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо (Гамейро, 72), Васс, Солер, Черышев, Мина, Гонсалу Гедеш (Ли Кан Ин, 78).

"Леванте": Фернандес, Луна (Саймон, 69), Коке, Везу, Кабако, Пьер, Рочина (Барди, 77), Кампанья, Рохер (Майораль, 68), Хасон, Моралес.

Предупреждения: Солер, 33. Майораль, 81. Ли Кан Ин, 83. Кабако, 89.
Теги: Валенсия Леванте Ла Лига
Вчера, 23:44
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