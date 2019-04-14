Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Эспаньол
|32
|41
|12
|Эйбар
|32
|40
|13
|Леганес
|31
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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"Валенсия" с Черышевым обыграла "Леванте"
"Валенсия" победила "Леванте" в матче 32-го тура премьер-лиги (3:1).
Чемпионат Испании
32-й тур
"Валенсия" - "Леванте" - 3:1
Голы: Мина, 2 (1:0). Солер, 56 - в свои ворота (1:1). Гонсалу Гедеш, 57 (2:1). Мина, 63 (3:1).
"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини (Коклен, 32), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо (Гамейро, 72), Васс, Солер, Черышев, Мина, Гонсалу Гедеш (Ли Кан Ин, 78).
"Леванте": Фернандес, Луна (Саймон, 69), Коке, Везу, Кабако, Пьер, Рочина (Барди, 77), Кампанья, Рохер (Майораль, 68), Хасон, Моралес.
Предупреждения: Солер, 33. Майораль, 81. Ли Кан Ин, 83. Кабако, 89.
Чемпионат Испании
32-й тур
"Валенсия" - "Леванте" - 3:1
Голы: Мина, 2 (1:0). Солер, 56 - в свои ворота (1:1). Гонсалу Гедеш, 57 (2:1). Мина, 63 (3:1).
"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини (Коклен, 32), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо (Гамейро, 72), Васс, Солер, Черышев, Мина, Гонсалу Гедеш (Ли Кан Ин, 78).
"Леванте": Фернандес, Луна (Саймон, 69), Коке, Везу, Кабако, Пьер, Рочина (Барди, 77), Кампанья, Рохер (Майораль, 68), Хасон, Моралес.
Предупреждения: Солер, 33. Майораль, 81. Ли Кан Ин, 83. Кабако, 89.
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