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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Эспаньол 32 41
12 Эйбар 32 40
13 Леганес 31 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Зинедин Зидан: никто не сможет заменить Роналду

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что полноценно заменить португальского нападающего Криштиану Роналду никто не сможет.

Роналду перешел в туринский "Ювентус" в летнее трансферное окно летом 2018 года. За мадридскую команду он выступал с 2009 года.

"Роналду? Его невозможно заменить. Он ушел. Мы можем, конечно, купить на его место других, но никто не сможет полностью заменить его и сделать то, что делал Роналду. Такова жизнь", — приводит слова Зидана Marca.

Также специалист заявил, что пока не собирается менять нападающего Карима Бензема.

"Бензема хорош тем, что он совместим со всеми. Он объединяет хороших игроков воедино. Он не типичный голеадор, он другой. Раньше он играл ближе к полузащите или с краю. Он знает, что умеет на поле все — может сам забить, а может соединять разные фазы игры", — заявил Зидан.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал Ла Лига Роналду Ювентус Серия А
Сегодня, 06:35
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 07:20)
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Болеет за:
«Реал»
Мбаппе сможет заменить уже сейчас, покупайте его!
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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