Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Эспаньол
Эйбар
Леганес
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Эспаньол 32 41
12 Эйбар 32 40
13 Леганес 31 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Новости партнеров

Дани Карвахаль: хочу закончить карьеру в "Реале"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль подчеркнул, что хотел бы завершить свою карьеру в мадридском клубе.

"Вижу себя в "Реале" до конца карьеры. Если клуб этого захочет, то я бы здесь и закончил. Знаю, я говорил, что интересно было бы поиграть в АПЛ, но если бы "Реал" позволил играть мне здесь до пенсии, я бы не сомневаясь согласился.

Я не слышал о предложениях из других клубов, потому что никогда не думал уходить. Клуб всегда почтительно обходился со мной, когда речь шла о продлении контракта", - цитирует игрока Marca.
Теги: Ла Лига Реал Карвахаль
Сегодня, 14:13
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#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 14:17)
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Касильяс, Рауль, Гути тоже хотели
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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