Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Эспаньол
|32
|41
|12
|Эйбар
|32
|40
|13
|Леганес
|31
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Дани Карвахаль: хочу закончить карьеру в "Реале"
Защитник "Реала" Дани Карвахаль подчеркнул, что хотел бы завершить свою карьеру в мадридском клубе.
"Вижу себя в "Реале" до конца карьеры. Если клуб этого захочет, то я бы здесь и закончил. Знаю, я говорил, что интересно было бы поиграть в АПЛ, но если бы "Реал" позволил играть мне здесь до пенсии, я бы не сомневаясь согласился.
Я не слышал о предложениях из других клубов, потому что никогда не думал уходить. Клуб всегда почтительно обходился со мной, когда речь шла о продлении контракта", - цитирует игрока Marca.
"Вижу себя в "Реале" до конца карьеры. Если клуб этого захочет, то я бы здесь и закончил. Знаю, я говорил, что интересно было бы поиграть в АПЛ, но если бы "Реал" позволил играть мне здесь до пенсии, я бы не сомневаясь согласился.
Я не слышал о предложениях из других клубов, потому что никогда не думал уходить. Клуб всегда почтительно обходился со мной, когда речь шла о продлении контракта", - цитирует игрока Marca.
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