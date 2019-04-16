Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Изображение целующихся Месси и Роналду появится на обложке France Football

Французское издание France Football выпустит новый номер журнала с изображением целующихся футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Новый номер будет посвящен противостоянию футболистов. Изображение целующихся Месси и Роналду нарисовал в 2017 году уличный художник tvboy.

Аргентинец и португалец являются единственными футболистами в истории, которым удалось по пять раз выиграть "Золотой мяч".



"Газета.ру"
Теги: Месси Роналду
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:11)
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  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Эту планету уже не спасти, е6ашь.


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Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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