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Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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"Барселона" отказалась от трансфера Луки Йовича

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович летом не перейдет в "Барселону".

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб отказался от трансфера 21-летнего серба. Селекционеров "Барселоны" не убедили определенные качества Йовича: игра в пас, работа на команду, умение оттягиваться из штрафной, поскольку клуб искал игрока более широкого диапазона, чем завершитель.

Кроме того, "Барсу" смутила высокая цена, которую "Айнтрахт" затребовал за форварда.
Теги: Барселона Айнтрахт Йович
Сегодня, 12:15
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2
(0)
#2  Иван Иванов_9   (Сегодня, 13:23)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
дело в том, что Айнтрахт его выкупает за определенную сумму по договору аренды, поэтому фактически это их игрок
Регистрация: 24.03.2019 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 12:26)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
высокая цена, которую "Айнтрахт" затребовал

а с чего тут Айнтрахт? насколько я знаю права на игрока у Бенфики.
и трансфермаркт это подтверждает
потому немного углубились бы в подробности


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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