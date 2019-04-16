Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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"Барселона" отказалась от трансфера Луки Йовича
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович летом не перейдет в "Барселону".
По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб отказался от трансфера 21-летнего серба. Селекционеров "Барселоны" не убедили определенные качества Йовича: игра в пас, работа на команду, умение оттягиваться из штрафной, поскольку клуб искал игрока более широкого диапазона, чем завершитель.
Кроме того, "Барсу" смутила высокая цена, которую "Айнтрахт" затребовал за форварда.
По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб отказался от трансфера 21-летнего серба. Селекционеров "Барселоны" не убедили определенные качества Йовича: игра в пас, работа на команду, умение оттягиваться из штрафной, поскольку клуб искал игрока более широкого диапазона, чем завершитель.
Кроме того, "Барсу" смутила высокая цена, которую "Айнтрахт" затребовал за форварда.
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