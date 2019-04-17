Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Новости партнеров

Ян Облак продлил контракт с "Атлетико"

Голкипер "Атлетико" Ян Облак продлил контракт с клубом.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года.

"Я очень счастлив и рад быть здесь. Я всегда буду прилагать все усилия, чтобы защищать цвета "Атлетико", — заявил 26-летний словенец.



Облак перешел в "Атлетико" в 2014 году и с тех пор провел за команду 203 матча, в 115 из которых отстоял на ноль. В последних трех сезонах Облак становился обладателем трофея Саморы, присуждаемой голкиперу, имеющему наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру в Ла Лиге.
Теги: Облак Атлетико Ла Лига
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