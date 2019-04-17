Ян Облак продлил контракт с "Атлетико"

Голкипер "Атлетико" Ян Облак продлил контракт с клубом.Новое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года."Я очень счастлив и рад быть здесь. Я всегда буду прилагать все усилия, чтобы защищать цвета "Атлетико", — заявил 26-летний словенец.Облак перешел в "Атлетико" в 2014 году и с тех пор провел за команду 203 матча, в 115 из которых отстоял на ноль. В последних трех сезонах Облак становился обладателем трофея Саморы, присуждаемой голкиперу, имеющему наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру в Ла Лиге.