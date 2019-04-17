Яго Аспас продлил контракт с "Сельтой"

Нападающий "Сельты" Яго Аспас продлил контракт с клубом из Виго, сообщает пресс-служба клуба.Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.31-летний форвард в сезоне-2018/19 забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи в 23 матчах.