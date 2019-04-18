Ян Облак стал вторым в списке самых высокооплачиваемых вратарей планеты

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак занял второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков своего амплуа.По информации El Mundo Deportivo, сделать это ему позволили новые условия продленного с клубом контракта.В издании отмечается, что зарплата голкипера по новому соглашению составила €10,5 млн в год.После Облака в рейтинге идут Эдерсон ("Манчестер Сити") - €9,9 млн, Икер Касильяс ("Порту") - €6,6 млн, Мануэль Нойер ("Бавария") - €5,7 млн, Петр Чех ("Арсенал") - €5,6 млн, Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - €5,6 млн, Кейлор Навас ("Реал") — €5,4 млн, Джанлуиджи Буффон ("ПСЖ") - €5,3 млн, Тибо Куртуа ("Реал") - €5,2млн.