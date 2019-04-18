Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Ян Облак стал вторым в списке самых высокооплачиваемых вратарей планеты

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак занял второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков своего амплуа.

По информации El Mundo Deportivo, сделать это ему позволили новые условия продленного с клубом контракта.

В издании отмечается, что зарплата голкипера по новому соглашению составила €10,5 млн в год.

После Облака в рейтинге идут Эдерсон ("Манчестер Сити") - €9,9 млн, Икер Касильяс ("Порту") - €6,6 млн, Мануэль Нойер ("Бавария") - €5,7 млн, Петр Чех ("Арсенал") - €5,6 млн, Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - €5,6 млн, Кейлор Навас ("Реал") — €5,4 млн, Джанлуиджи Буффон ("ПСЖ") - €5,3 млн, Тибо Куртуа ("Реал") - €5,2млн.

"Газета.ру"
Теги: Облак Атлетико Ла Лига
Сегодня, 12:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  LLIHyp  СПб (Сегодня, 13:10)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
А на первом хто?

Великий рекордсмен-рукожоп
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 12:28)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
А на первом хто?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама