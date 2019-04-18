Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Ян Облак стал вторым в списке самых высокооплачиваемых вратарей планеты
Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак занял второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков своего амплуа.
По информации El Mundo Deportivo, сделать это ему позволили новые условия продленного с клубом контракта.
В издании отмечается, что зарплата голкипера по новому соглашению составила €10,5 млн в год.
После Облака в рейтинге идут Эдерсон ("Манчестер Сити") - €9,9 млн, Икер Касильяс ("Порту") - €6,6 млн, Мануэль Нойер ("Бавария") - €5,7 млн, Петр Чех ("Арсенал") - €5,6 млн, Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - €5,6 млн, Кейлор Навас ("Реал") — €5,4 млн, Джанлуиджи Буффон ("ПСЖ") - €5,3 млн, Тибо Куртуа ("Реал") - €5,2млн.
"Газета.ру"
По информации El Mundo Deportivo, сделать это ему позволили новые условия продленного с клубом контракта.
В издании отмечается, что зарплата голкипера по новому соглашению составила €10,5 млн в год.
После Облака в рейтинге идут Эдерсон ("Манчестер Сити") - €9,9 млн, Икер Касильяс ("Порту") - €6,6 млн, Мануэль Нойер ("Бавария") - €5,7 млн, Петр Чех ("Арсенал") - €5,6 млн, Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - €5,6 млн, Кейлор Навас ("Реал") — €5,4 млн, Джанлуиджи Буффон ("ПСЖ") - €5,3 млн, Тибо Куртуа ("Реал") - €5,2млн.
"Газета.ру"
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