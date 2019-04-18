Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:40
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
12:54
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
11:17
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
08:23
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
08:10
Фернандиньо: ##### VAR! (7)
Фернандиньо: ##### VAR! (7)
07:04
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (7)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (7)
05:30
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
AS: Диего Коста отказался тренироваться с "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста отказался тренироваться с командой, утверждает AS.
Он досрочно покинул утреннее занятие команды в четверг. Журналисты спросили его, действительно ли он самовольно ушел с тренировки, но испанец проигнорировал прессу.
Напомним, 11 апреля Диегу Коста был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Испании за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в игре против "Барселоны" (0:2).
Он досрочно покинул утреннее занятие команды в четверг. Журналисты спросили его, действительно ли он самовольно ушел с тренировки, но испанец проигнорировал прессу.
Напомним, 11 апреля Диегу Коста был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Испании за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в игре против "Барселоны" (0:2).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.