Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:21
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом
18:38
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
15:40
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
12:54
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
11:17
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом
Экс-наставник "Реала" Фабио Капелло заявил, что мадридцы планируют серьезно потратиться в летнее трансферное окно.
"Мне сказали, что "Реал" собирается потратить € 500 млн предстоящим летом. Это сказал человек, который многое знает о клубе", - цитирует Капелло Goal
"Мне сказали, что "Реал" собирается потратить € 500 млн предстоящим летом. Это сказал человек, который многое знает о клубе", - цитирует Капелло Goal
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.